Ländle-Duo Baldauf und Reiter spielen um Edelmetall

Spannender kann ein Samstag nicht verlaufen, Simon Baldauf und Jakob Reiter verlieren am Vortag in der zweiten Runde und kämpfen sich Spiel um Spiel über den Loserpool bis in Viertelfinale vor. Dort treffen sie auf Publikumsliebling Florian Schnetzer und Peter Eglseer, welche in Wolfurt schon ganz oben auf dem Treppchen standen. Doch mit dem Publikum im Rücken können sich Simon und Jakob souverän in zwei Sätzen (21:18, 21:18) gegen die beiden Routiniers durchsetzen. Simon Baldauf war einfach sprachlos: „Ich habe Freudentränen in den Augen. Ich bin einfach überwältigt, dass wir es endlich geschafft haben am Sonntag noch spielen zu können. Danke Wolfurt für eure Unterstützung!“