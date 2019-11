Ladypower in Männerwelt

Bei der Jahreshauptversammlung der Funkenzunft Braz wurde die erste Frau einer Vorarlberger Zunft zur Zunftmeisterin gekürt.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Brazer Zünftler stand unter einem ganz besonderen Stern. Daher wurde auch auf das legendäre Verlesen der Niederschrift der letztjährigen Versammlung verzichtet. Neben der Neuaufnahme von Naomi Nessler und Aufnahme ins Probejahr von Nadine Wolf, einem eindrucksvollen Jahresrückblick via Video, den Ehrungen von Patrick Saler und Goran Milosavac mit dem Verbandsorden in Silber stand der Wechsel an der Spitze in der Brazer Zunft auf der Tagesordnung. Alois Vonbank legte nach zwölfjähriger Ausübung das Amt des Zunftmeisters nieder. In einer außerordentlichen Generalversammlung wurde Barbara Kienecker als neue Spitze der Funkenzunft Braz vorgeschlagen. In der Jahreshauptversammlung wurde sie einstimmig zur Zunftmeisterin gekrönt. Hinter ihr steht mit Richard Pfister (Stellvertreter), Isabell Heim (Kassierin) und Stellvertreterin Petra Vaplon, Schriftführerin Melanie Vonbank und Stellvertreterin Naomi Nessler, Funkenmeister Patrick Saler mit Stellvertreter Bernhard Pfister, Archivar Alois Vonbank, Böllermeister und Festkomiteechef Jan Amann, sowie die Zunftwarte Werner Zugg, Markus Stroppa und Bernhard Walch ein gut aufgestelltes Team.