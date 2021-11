Lady Gaga: Gewagter Auftritt bei Filmpremiere

Bei der Filmpremiere "House of Gucci" in London lieferte die Sängerin und Schauspielerin - wie gewohnt - einen extravaganten und pompösen Anblick.

Hammer-Outfit bei Filmpremiere

Lady Gaga etabliert sich immer mehr in Hollywood. Mit ihrer Rolle der "Patrizia Reggiani" in "House of Gucci" hat sich die Oscar-Preisträgerin erneut eine bemerkenswerte Rolle an Land gezogen.