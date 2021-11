Lachen hilft!!!

Sowohl "Backstage" als auch das Werk "Und erlöse uns von den Blöden" ist mit einer ganzen Portion Humor durchzogen. Einen Einblick in die humoristisch, teils selbstironisch verfassten Seiten der beiden Bücher wird im Artikel gewährt.

Backstage

Seit Jahren begeistert Monika Gruber ihre Fans auf der Bühne, zuletzt 20.000 Menschen in der zweimal ausverkauften Olympiahalle - aber wie macht sie das eigentlich? Wie ist sie jedes Mal auf den Punkt vorbereitet? Was sollte man vor dem Auftritt essen - und was eher nicht? Was passiert nach der Show? Und wie schafft man es, sich in der kleinsten Künstlergarderobe der Welt hinter Bierkisten unfallfrei umzuziehen und zu schminken? Monika Gruber erzählt von ihrem Leben auf und hinter der Bühne, von großen und kleinen Missgeschicken, rührenden Begegnungen, schlitzohrigen Veranstaltern, engagierten Theaterbesitzern und ihren ganz persönlichen Garderobetipps.