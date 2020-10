KV-Verhandlungen starten, Coronakrise belastet Handel

Am Mittwoch starten um 11.00 Uhr die Kollektivvertragsverhandlungen für die 418.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel in Österreich. Die Gespräche finden unter schwierigen Vorzeichen statt: Die Coronakrise hat die Handelsbranche höchst unterschiedlich getroffen. Während der Lebensmittelhandel, Elektronikketten, Baumärkte und Einrichtungshäuser Umsatzzuwächse verzeichneten, brachen die Erlöse im Textil-, Schuh- und Kfz-Handel massiv ein.

Die Mitarbeiter des Lebensmittelhandels hielten während des Corona-Lockdowns die Versorgung in Österreich aufrecht und wurden medial als Helden bezeichnet. Die Arbeitnehmervertreter fordern bei den KV-Verhandlungen heuer "zumindest eine Inflationsabgeltung" und eine Corona-Mitarbeiterprämie von Betrieben, die wirtschaftlich gut dastehen. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik will den Erhalt von Arbeitsplätzen in den Mittelpunkt stellen.