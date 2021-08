Kurze Wetterbesserung - Aber bald wieder regnerisch

Am heutigen Montag wird das Wetter besser - Allerdings nur für ein paar Stunden. Spätestens Dienstagnachmittag ist der Regen wieder flächendeckend zurück.

Kurzfristige Stabilisierung am Montag: Der Vormittag hat Einiges an Sonne zu bieten. Nachmittags bilden sich Haufenwolken, die vor allem in den Bergen den einen oder anderen Regenschauer auslassen. Gewitter sind eher nicht dabei, im Rheintal und beim Bodensee sollte es trocken bleiben. Es wird mäßig warm. Höchstwerte: 18 bis 22 Grad.