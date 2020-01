Kurz warnt alle Hassposter

Bundeskanzler Kurz hat am Donnerstag eine deutliche Warnung an alle Hassposter im Internet ausgesprochen: "Wir werden konsequent gegen Hass im Netz vorgehen - egal ob von links, islamistisch oder rechts."

Kurz (ÖVP) hat die Hetzkampagne gegen die neue Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gescholten. "#HassimNetz ist ein widerliches Phänomen unserer Zeit. So etwas darf bei uns keinen Platz haben!", twitterte Kurz am Donnerstag.

Hasswelle gegen Zadic

Kurz musste sich korrigieren

Kurz selbst hatte am Dienstag im "Ö1-Morgenjournal" fälschlich von einer "strafrechtlichen Verurteilung" von Zadic gesprochen, kurz danach aber via Twitter richtiggestellt, dass sie lediglich erstinstanzlich medienrechtlich zu einer Entschädigungszahlung verurteilt wurde. "Jedem kann einmal ein Fehler passieren. Ich kenne & schätze sie und halte sie für geeignet. Daher schlage ich sie dem Bundespräsidenten als Justizministerin vor", twitterte Kurz am Dienstag vor der Angelobung.