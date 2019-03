Kurz-Vertrauter und JVP Österreich-Chef Stefan Schnöll im Interview

"Politiker im Talk": JVP-Bundesobmann Stefan Schnöll über die bevorstehende EU-Wahl mit dem von der JVP nominierten Vorarlberger Christian Zoll.

Stefan Schnöll gilt als enger Vertrauter von Bundeskanzler Sebastian Kurz und soll früher oder später Landeshauptmann von Salzburg werden. Zumindest wird so verschiedenen Medienberichten zufolge spekuliert auch wenn Schnöll selbst tiefstapelt. “Ich bin in meinem Resort voll ausgelastet und unser Landeshauptmann wurde erst gewählt. Da gibt es derzeit keinen Bedarf an Spekulationen.”