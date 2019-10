Kurz und Kogler sprechen über Kontroversielles

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler treten in Sachen Regierungszusammenarbeit weiter auf die Euphoriebremse. Vor einem Spitzengespräch Dienstagvormittag waren beide Vorsitzende bemüht, die unterschiedlichen Positionen der Parteien hervorzustreichen. Für die großen Verhandlungsteams vorbereitet werden laut Kogler jene Kapitel, "wo die Unterschiede besonders groß sind".

Kurz wiederum blieb so vage, wie man es nur sein kann. Besprochen würden "die wichtigsten Themen für die Republik Österreich", meinte der VP-Chef in seinem Kurz-Statement. Bisherige Gespräche will er Revue passieren lassen und die nächste Unterredung in Gruppen am Donnerstag vorbereiten.