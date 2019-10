"Kurz ist kein Mann des Parlaments"

Die besten Zitate der Woche von Johannes Rauch, Alexander Van der Bellen und Co.

"Das fast schon überhitzte Ergebnis der ÖVP - mit 37,5 Prozent so viel wie SPÖ und FPÖ zusammen - wird sich auf normales Niveau zurückbewegen müssen." - Sebastian Kurz hält die ÖVP für überbewertet.

"Mir ist nicht so wichtig, wer mit wem regiert, mir ist wichtig, wer wofür regiert." - Bundespräsident Alexander Van der Bellen erteilt ÖVP-Chef Sebastian Kurz einen Klimaschutz-Regierungsauftrag.

"Jetzt muss sie sich halt von ziemlich weit rechts in die Mitte bewegen, damit überhaupt sinnvolle Verhandlungen geführt werden können." - Innsbrucks grüner Bürgermeister Georg Willi hofft auf eine türkise Kurzkorrektur...

Von Schwarz zu Türkis mit Grün

"Die ÖVP ist, was die Farbe angeht, wandlungsfähig. Sie ist von Schwarz zu Türkis gewechselt und kann auch ein bisschen grün werden." - ...Vorarlbergs Grünen-Chef Johannes Rauch setzt auch auf die Umfärbung.

"Wir müssen die SPÖ neu denken, so radikal, wie wir es seit ihrer Gründung nicht mehr gemacht haben." - ... weshalb Parteichefin Pamela Rendi-Wagner den Viktor Adler in sich reanimiert.

"Ich denke mir, dass SPÖ-Politiker ihre Kinder auf öffentliche Schulen schicken sollten, in den Restaurants essen sollten, in denen ihre Wähler essen, und wissen sollten, was ein Brot im Supermarkt kostet." - ...und SJ-Chefin Julia Herr fordert bei dieser Gelegenheit Bodenständigkeit ein.