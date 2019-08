Kurz: "Gibt Organisationen, die verdienen nicht verteidigt zu werden"

Sebastian Kurz besucht am Dienstag den Unternehmertreff in Lustenau. Im Interview verteidigt er das geplante Verbot gewisser Vereine wie den Identitären. Eine Koalition mit der FPÖ schließt er weiter nicht aus.

Sebastian Kurz beginnt seine Wahlkampftour durch die Bundesländer in Vorarlberg mit dem Besuch des Unternehmertreffs des Wirtschaftsbundes am Dienstagabend in Lustenau.