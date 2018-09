Kurz geht auf Distanz zu Orban

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist im ORF-Sommergespräch deutlich auf Distanz zum ungarischen Regierungschef Viktor Orban und dessen Fidesz-Partei, die zur Familie der Europäischen Volkspartei gehört, gegangen. Er kündigte an, dass die ÖVP-Fraktion am 12. September im Europaparlament für ein Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn stimmen und die EVP-Mitgliedschaft von Fidesz ruhend gestellt werde.

Kurz zeigte sich damit auf einer Linie mit ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament Othmar Karas, der letzte Woche vorgeschlagen hatte, die Fidesz-Mitgliedschaft im Falle eines Rechtsstaatlichkeitsverfahrens der EU gegen Ungarn ruhen zu lassen. “Es gibt keine Kompromisse bei der Rechtsstaatlichkeit. Die Grundwerte sind zu schützen”, sagte Kurz Montagabend. Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit in osteuropäischen Staaten betreffen aber nicht nur die Volkspartei, betonte der Kanzler. “Das sind nicht nur böse Rechte, sondern Politiker aus allen Parteifamilien.” Die EU-Kommission habe hier die wichtige Funktion, genau hinzuschauen.

In der BVT-Affäre sprach sich Kurz dafür aus, “Eindruck und Realität zu trennen”. Es gebe Vorwürfe gegen BVT-Mitarbeiter und gegen einige, die das prüfen wollten. Er vertraue darauf, dass das im Parlament ordentlich aufgeklärt werde. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten sei aber anders als behauptet absolut nicht eingeschränkt, das habe ihm der BVT-Chef versichert. Auch habe ihn kein einziger Regierungschef oder Minister aus einem anderen Land auf das BVT angesprochen. “Wir sind nicht international isoliert, das hätte ich als Regierungschef mitbekommen”, so Kurz.

Um Kalmierung war Kurz auch in der Debatte um die Arbeitszeitflexibilisierung bemüht. “Vieles ist Propaganda.” Es sollen jene, die mehr arbeiten wollen, das dürfen. Die Verweigerung von Mehrarbeit dürfe nicht zur Kündigung führen. Auf den Einwand, dass sich nicht alle Chefs daran hielten, wies Kurz darauf hin, dass es das auch jetzt schon gebe und so etwas geahndet werde. Er wünsche sich “ein Ende der Propaganda”. “Für die Menschen hat sich nichts geändert”, so Kurz.