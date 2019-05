Mehrheit steht: Regierung wird heute abgewählt

Die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Montag vom Parlament zumindest fürs erste beendet.

Ein Misstrauensantrag der SPÖ gegen die gesamte Regierung wird bei einer Sondersitzung des Nationalrats auch von der FPÖ unterstützt, einigten sich die Freiheitlichen Abgeordneten. Zudem machten sie Norbert Hofer und Herbert Kickl zu ihren neuen Klubchefs.

SPÖ für Misstrauensantrag gegen Regierung

Hofer (ORF) zum Misstrauensantrag

SPÖ-Klub einstimmig für Misstrauensantrag Der SPÖ-Klub hat sich Montagfrüh in seiner Vollversammlung einstimmig für einen Misstrauensantrag gegen das Kabinett Kurz ausgesprochen. Das berichtete Partei- und Klubchefin Pamela Rendi-Wagner danach vor Journalisten. Gehe dieser durch, sei Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Zug. Ex-VfGH-Präsident Gerhart Holzinger hätte für sie “gute Voraussetzungen” als Übergangsbundeskanzler.

Diese Entscheidung habe aber der Bundespräsident zu treffen. Rendi-Wagner sprach sich erneut für eine “unabhängige, parteiübergreifende Expertenregierung” aus. Van der Bellen solle sich dafür alle Fraktionen an den Tisch holen, um die “Mehrheitsfähigkeit” der Regierung bis zur Wahl und der Angelobung eines neuen Kabinetts sicherzustellen und ein weiteres Misstrauensvotum zu verhindern.

Dass der voraussichtlich von der FPÖ mitgetragene Antrag eine Vorleistung für eine weitere Zusammenarbeit von Rot und Blau sein könnte, wies Rendi-Wagner zurück. Ein Dialog über Parteigrenzen hinaus sei gerade in so einer schwierigen Situation wie jetzt zu führen, “das ist gelebter Parlamentarismus”. Man sei den Menschen im Lande verpflichtet, “nicht einer einzelnen Person”, so ihr Seitenhieb Richtung ÖVP-Chef und Kanzler Sebastian Kurz.

Zu möglichen weitreichenden Parlamentsbeschlüssen in der bevorstehenden Zeit des freien Kräftespiels im Nationalrat zeigte sie sich zurückhaltend. Es sei gute und gelebte Praxis, in den Monaten vor einer Wahl keine großen Gesetzesbeschlüsse mehr zu fällen, sagte Rendi-Wagner. Sie sei der Meinung, dass man sich auch diesmal daran halten solle.

FPÖ stimmt SPÖ-Misstrauensantrag zu Die FPÖ wird dem Misstrauensantrag der SPÖ gegen die gesamte Regierung bei der heutigen Nationalrats-Sondersitzung zustimmen. Dies sei bei einer Klubsitzung am Montag einstimmig beschlossen worden, bestätigten mehrere freiheitliche Abgeordnete gegenüber der APA. Zudem wurden Norbert Hofer und Herbert Kickl zu den neuen blauen Klubchefs gewählt.

Als Chef einer Übergangsregierung wünscht sich Hofer eine Person, die akzeptiert ist und Ruhe ausstrahlt. Er plädiert für ein Expertenkabinett, das in Ruhe die Geschäfte erledigt.

Zuvor hatte auch der ehemalige Innenminister und Neo-Mandatar Herbert Kickl die Zustimmung zu jedenfalls einem der für Montag geplanten Misstrauensanträge in Aussicht gestellt. Näher äußerte er sich aber nicht. Kickl und Norbert Hofer dürften am Montag auch zu den neuen Klubchefs der Freiheitlichen gewählt werden. Geschehen soll dies in einer Klubsitzung Montagvormittag.

Keine ausverhandelte Einigung mit SPÖ Eine ausverhandelte Einigung oder so etwas wie eine Übergangkoalition mit der SPÖ gebe es nicht, betonte Hofer vor Beginn der Nationalratssitzung am Montag im Gespräch mit Journalisten. “Es gibt keine Koalition. Es geht darum dass eine Expertenregierung gesichert ist”, sagte er.

Auch SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfired unterstrich dies. “Es gibt keinen Pakt”, der entsprechende Spin seitens der ÖVP sei “sowieso Schwachsinn”. Man werde den Misstrauensantrag einbringen, “dann wird man sehen, ob es eine Mehrheit gibt”.

Für die FPÖ ist klar, dass die Übergangsregierung nach dem Aus für das Kabinett Kurz über eine Mehrheit im Parlament verfügen muss. Entsprechend sei man auch im Kontakt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der dann ja am Zug sei, so Hofer. Wie schnell dies gehen werde, ließ er offen.

Wichtig für Hofer: “Wir haben eine hervorragende Bundesverfassung. Niemand muss fürchten, dass irgendwie die Regierungsgeschäfte nicht weiterlaufen.” Auf parlamentarischer Ebene werde man versuchen, gemeinsame Anliegen mit den anderen Fraktionen zu finden. Ansonsten gelte bis zur Neuwahl der freie Spiel der Kräfte.

Kickl attackiert Kurz Kickl machte erneut seinem Ärger über die ÖVP Luft. Kanzler Sebastian Kurz “hat unser Vertrauen missbraucht, das Vertrauen der Wähler und der Bevölkerung”. Er sehe erste Anzeichen, dass nun der Kurs in der Asylpolitik wieder aufgeweicht werde; dies wohl als Signal an die SPÖ, doch noch vom Misstrauensantrag abzusehen.

Auch Kickl versprach seitens seiner Fraktion einen “verantwortungsvollen Kurs”. Das Parlament müsse seine staatspolitische Verantwortung übernehmen. Die Erwartung der ÖVP, dem Bundespräsidenten nur ein paar Prominente als Minister vorlegen zu können und “schwarzen Machtmissbrauch” in den Ressorts bis zur Wahl auszuüben, werde man nicht erfüllen.

Kurz sieht sich gestärkt Kurz selbst hatte schon am Sonntagvormittag gemeint, er rechne damit, dass “Rot und Blau den Misstrauensantrag am Montag im Nationalrat zustimmen werden”. Durch das starke Abschneiden der ÖVP bei der Europawahl sah er sich aber “gestärkt”. “Wir trotzen nicht nur dem Regen, wir trotzen allem anderen, was kommen wird”, sagte er am Wahlabend.

Kurz droht Misstrauensantrag im Nationalrat ©APA

VdB müsste Übergangspräsident ernennen Sollte eine Mehrheit der Abgeordneten Kurz das Vertrauen entsagen, müsste Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Übergangskanzler ernennen, der die Geschäfte bis zur Nationalratswahl im Herbst führt. Ein erfolgreicher Misstrauensantrag wäre eine Premiere: 185 Mal wurde seit 1945 versucht, ein Regierungsmitglied aus dem Amt zu wählen, aber noch nie gab es dafür eine Mehrheit. Eine “Staatskrise” wäre die Abwahl des Bundeskanzlers aber nicht, wie Van der Bellen am Sonntag betonte. In anderen Ländern seien solche Abstimmungen viel üblicher als in Österreich: “Von einer Staatskrise kann keine Rede sein.”

Livestream aus dem Nationalrat live ab 13 Uhr