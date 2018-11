Kurz-Doppelgänger spielt Banjo in den USA

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat einen Doppelgänger. Das legt zumindest ein Video aus den USA nahe.

Wade Darnell, der junge Mann im Video, ist Amerikaner, liebt es Banjo zu spielen und sieht Sebastian Kurz verblüffend ähnlich. Aktuell ist das Video in Österreich stark im Umlauf, auch wenn es einige Jahre für den Sprung über den großen Teich gebraucht hat. Vielleicht trägt Wade Darnell jetzt auch die Haare wie Österreichs Kanzler.

Bereits vor neun Jahren hat der “Knoxville News Sentinel” das Video des begeisterten Banjospielers online gestellt, berichtet derstandard.at . Der damals 16-jährige Wade Darnell gibt darin an, am liebsten “traditionell bluegrass” zu spielen und “geboren (zu sein) um das Banjo zu spielen”.

In Österreich jedenfalls ist das Video mit dem Titel “Songs of Appalachia: Watch Wade Darnell play his banjo” für eines bekannt: Der junge Mann im Bild sieht aus wie unser Kanzler Kurz.