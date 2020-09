Kurz: Arbeitslosigkeit meines Vaters war prägende Phase in meiner Jugend

Sein Vater sei als über 50-Jähriger arbeitslos geworden. Das habe ihn als Jugendlichen sehr geprägt, erzählt der Kanzler ungewohnt offen.

Kritik an Corona-Management und Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit

"Arbeitslose wie noch nie"

"Gut durch die Krise gekommen? In welchem Land leben Sie", kritisierte Wimmer in Richtung des ÖVP-Chefs. "Wir haben Arbeitslose wie noch nie und Sie schauen zu", warf der SP-Gewerkschafter dem Kanzler vor. Und: "Die Arbeitnehmer sind Ihnen wurscht und die Arbeitslosen sind Ihnen egal."

Kurz: Auch mein Vater war arbeitslos - das war prägend für mich

Das wollte Kurz nicht auf sich sitzen lassen, setzte zu einer - im Parlament eher seltenen - direkten Replik an und erinnerte daran, dass auch sein Vater als über 50-Jähriger arbeitslos geworden sei: "Das war eine der prägendsten Phasen in meiner Jugend und wenn ich eines genau weiß, dann ist es, dass ich dankbar bin für jede Familie, der wir so eine Phase in Österreich ersparen können."