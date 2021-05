Kursschiffahrt nimmt wieder Fahrt auf

Es ist endlich soweit: Die Kursschifffahrt ab Hafen Bregenz beginnt am Mittwoch, den 19. Mai 2021!

In den ersten zwei Tagen mit eingeschränktem Fahrplan, so fährt das MS Austria am Mittwoch ab 08:35 vom Hafen Bregenz bis nach Friedrichshafen (Ankunft 10:35). Danach zurück nach Bregenz und dies zwei Mal am Tag. Ab Freitag, den 21. Mai fahren die Schiffe wieder mehrmals täglich gemäß dem VSU Frühlingsfahrplan 2021 von Bregenz nach Konstanz und zurück, ausgenommen Schnellkurs im Mai.