Kuriosität in China: Kleines Haus mitten in einer Autobahnbrücke

Bilder eines kleinen Haus in der Metropole Guangzhou im Süden Chinas sorgen derzeit für Aufsehen - weil eine Autobahnbrücke um das Haus herum gebaut werden musste.

Die Entschädigung, die ihr geboten worden sei, habe sie nicht zufriedengestellt. Also baute das Bauunternehmen die vierspurige Brücke im zentral gelegenen Teil der Stadt um ihr Haus herum. Als sie Anfang August eröffnet wurde, ging der Vorfall zuerst in chinesischen Sozialen Medien viral, auch internationale Medien berichteten. Das Haus, an dem sich nun die vierspurige Straße teilt, wurde zur Attraktion für Touristen, wie Filmaufnahmen chinesischer Sender zeigen.