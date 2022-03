Kurioser Nacktwanderer am helllichten Tag gesichtet

Meiningen im März: Ob die warmen Temperaturen diesen Mann zum Spaziergang im Adamskleid bewegt haben?

Auf Social-Media und in diversen WhatsApp-Kanälen kursiert aktuell ein Video, das man so nicht alle Tage sieht. Die Anwohner einer beschaulichen Straße in Meiningen dürften wohl nicht schlecht gestaunt haben, als sich ihnen ein nicht alltäglicher Anblick bot.