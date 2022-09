Kuriose Szene bei Proklamation von Charles

Es sollte sein großer Moment sein: Das Unterschreiben der Proklamation, das Charles offiziell zum König machte. Doch es lief nicht alles so, wie sich der Monarch das erhofft hatte.

Es mutet kurios an: Charles III. wurde gerade zum König vom England, doch statt darüber, diskutieren die Leute auf Twitter über einen kleinen Moment seiner Proklamationszeremonie.

Ordnung ist das halbe Leben ...

Im Netz kursieren Videos davon, wie Charles, die offiziellen Papiere bereits in der Hand, bemerkt, dass der Schreibtisch nicht fein säuberlich aufgeräumt ist. Stifte und Tintenfass waren so positioniert, dass er die Dokumente nicht ohne Weiteres auf den Tisch legen kann. Dem britischen Monarchen, dem nachgesagt wird, dass er sich von seinen Dienern die Zahnpasta auf die Bürste schmieren lässt, scheint dies so gar nicht zu gefallen. Energisch winkt er mit seiner Hand umher und verzieht das Gesicht, bis ein schottischer Major namens Major Johnny Thompson dem frustrierten König zur Hilfe eilt und die Sachen beiseite räumt.