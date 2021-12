Kuriose Pkw-Verfolgung mit Sachschaden

Am Montagabend (20.12) verfolgten drei unbekannte Personen mit einem grauen Kleinwagen einen Pkw und verursachten dabei einen Sachschaden an dem Auto.

Am Montag (20.12.) gegen 22.10 Uhr fuhr ein mit drei Personen besetzter grauer Kleinwagen der Marke Skoda, auf der Diepoldsauerstraße von Lustenau in Richtung Hohenems. Am Ortsende von Lustenau wurden sie offenbar auf einen vor ihnen fahrenden Pkw aufmerksam, der von einem 24jährigen Mann aus Hohenems gelenkt wurde.