Kurios: Ist Forscherlegende Charles Darwin etwa von den Toten auferstanden?

Nanu, was ist denn hier los? Ist Charles Darwin etwa plötzlich von den Toten auferstanden? Ein Mann, der Forscherlegende Charles Darwin zum Verwechseln ähnlich sieht, läuft auf den Galapagos-Inseln herum und beobachtet die vielfältige Tierwelt - wie Darwin einst selbst.

Nein, es ist noch nicht Halloween - trotzdem scheint der bereits 1882 verstorbene Naturforscher Charles Darwin, der vor allem für seine Beiträge zur Evolutionstheorie weltbekannt ist, plötzlich wieder auf den Galapagos-Inseln seinen Forschungen nachzugehen. Oder eher: Es sieht so aus, als wäre es Charles Darwin. In Wahrheit heißt der Mann mit dem langen grauen Bart und dem altmodischen braunen Anzug Kenneth Noll (66). Der pensionierte US-Professor für Mikrobiologie ist ein riesiger Fan des britischen Forschers aus dem 19. Jahrhundert.

Große Fan-Liebe

Noll beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit dem weltberühmten Wissenschaftler: In seinem Keller hat er sogar Darwins Arbeitszimmer nachgebaut. Außerdem liebt er es, andere über Darwins Reisen und Forschungen zu informieren und Anekdoten aus Darwins Privatleben zu erzählen. Dafür schlüpft er auch gerne in einen stilechten Anzug und geht mit britischem Akzent und falschem Bart in Museen, Schulen, Kirchen und Bibliotheken.

Darwins weltbewegende Entdeckungen

Eine besondere Reise

"Ich versuche, die gleichen Dinge wie Darwin zu empfinden. Ich bin Wissenschaftler, also möchte ich die gleiche Aufregung spüren wie er. Und ich will versuchen, das dem Publikum zu vermitteln", erklärt der Pensionist gegenüber Nachrichtenagentur AFP. Neben seinen Beobachtungen am Strand, hält er außerdem einen Vortrag vor anderen Kreuzfahrt-Passagieren - natürlich in seinem stilechten Darwin-Kostüm - und besucht eine Schule und das Charles-Darwin-Forschungszentrum in Puerto Ayora, wo er ebenfalls einen Vortrag hält.