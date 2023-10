Kürbisfest auf dem Sunnahof: Berni teilt ihre Highlights nach 20 Jahren

"Am liebsten arbeite ich in der Gärtnerei"

Jeden Morgen fährt die 35-jährige Frau eine Strecke von Wolfurt nach Göfis, und sie tut dies mit großer Freude. Denn ihre Tätigkeit am Sunnahof erfüllt die Wolfurterin mit Glück. Besonders liebt Berni die Zeit, die sie in der Gärtnerei verbringt. Für sie zählt nicht die Jahreszeit oder die Saison, sondern die Arbeit mit den Pflanzen, die sie liebt.

all

all

self

self

"Das ist wichtig für die Tiere"

Ihr liegt die Arbeit mit den Kühen, Schweinen oder Kaninchen des Sunnahofs nicht so sehr, wie sie im Gespräch erzählt. Doch worauf sie sich wirklich freut, sind die Schafe. Am Mittwoch werden diese geschoren, wie Berni berichtet. "Das ist von großer Bedeutung für die Tiere", erkennt die Wolfurterin. "Dann können sie die Hitze nicht mehr so stark spüren", erklärt sie mitfühlend.