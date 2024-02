Kunterbunter Faschingsgottesdienst in Krumbach

Beim etwas anderen Gottesdienst mit Humor waren große und kleine Mäschgerle dabei.

In andere Rollen schlüpfen

In seiner Predigt, zu der er Abt Vinzenz Wohlwend die Kanzel der Kirche bestieg, sagte er, dass der Fasching die Zeit sei, einmal in andere Rollen zu schlüpfen. Es sei auch die Zeit des Jahres, einmal aus sich herauszugehen und als Mensch frei zu sein. Den Abschluss des lebendigen Gottesdienstes bildete ein gemeinsam gesungenes Lied, welches von Bürgermeister Egmont Schwärzler an der Orgel begleitet wurde. Die Faschingsmesse erntete bei den Kirchenbesuchern sehr großen Anklang und viel Applaus.