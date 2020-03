Kunterbunt live: Wahltalk in Götzis

Ab 18 Uhr überträgt VOL.AT TV - in Kooperation mit Ländle TV - live den "Kunterbunt"-Wahltalk aus Götzis.

Der amtierende Bürgermeister Christian Loacker hofft in Götzis auf eine zweite Amtsperiode. 2015 fuhr er einen ungefährdeten Wahlsieg ein. Loacker erreichte in der Bürgermeisterdirektwahl 68,34 Prozent und mit der ÖVP Götzis satte 48,33 Prozent bzw. angenehme 15 von 30 Mandaten.

Keine FPÖ-Liste in Götzis

Durch das Nichtantreten der FPÖ in Götzis sind die Verteilung von rund 15,2 Prozent aller Stimmen bzw. vier Mandaten in der Gemeinde offen. Dafür tritt erstmals NEOS mit Bernd Frankenhauser als Spitzenkandidat an. Die SPÖ geht mit Christian Vögel ins Rennen, die Grünen setzen auf Thomas Ender.