Kunstvolle Energie macht Schule in Buch

Buch. Kulturinitiative macht mit Schülern und einem leistungsstarken Projekt mobil.

Nachdem die letzten Aktionen von „CoolTour!Buch“ aufgrund der Veranstaltungsdichte in der Kleingemeinde etwas zurückliegen, macht die Kulturinitiative nun wieder von sich Reden. „Ziel ist es Fahrt aufzunehmen um das Kulturspektrum gemeinsam für Jung und Alt stärker in den Fokus rücken zu können“, bringen Christian Tomasini und Marcus Peschek als Sprachrohr der Initiative auf den Punkt. Generationsübergreifende Impulse gab es in der Vergangenheit etliche. So wurde die Gemeinschaft im Dezember 2011 bei der damaligen Planung des großen Bucher Musicals „Marie im Buchenwald“ aus den Reihen des Kulturausschusses der Gemeinde, aus der Taufe gehoben. Dem folgten diverse Events sowie die mehrtägige Ausstellung im alten Bucher „Sennhus“ im Jahre 2014, oder auch die „SternStunde“ vor Weihnachten. Dabei hatten sich Vereine und Privatpersonen gleichermaßen für die zahlreichen Events engagiert. Nun werden die Kräfte erneut gebündelt.