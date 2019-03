Kunstradfahrer prüfen ihre Frühform

Die heimischen Kunstradfahrer mit allen Stars treffen sich am Samstag, 16. März, ab 12 Uhr, in der Radlerhalle Hohenems zur 2. ASVÖ Cuprunde.

Der ÖAMTC Radsportverein Hohenems führt am 16. 03. in der Radsporthalle Hohenems den 2. ASVÖ Kunstrad-Cup durch. Für die Sportler ist der ASVÖ Kunstrad-Cup auch Qualifikation für den

Hohenems ist die zweite Station, nachdem der 1. ASVÖ Kunstrad-Cup am 24.03. in Sulz stattfand, der 3. ASVÖ Kunstrad-Cup findet danach am 13. 04. ebenfalls in Sulz statt. Der Wettkampf beginnt um 12:00 Uhr und endet ca. um 18:00 Uhr. Es ist die komplette Junioren Nationalmannschaft am Start, sowie die Elite Sportler Mathis Adriana, Schnetzer Marcel und Schobel Christopher usw.