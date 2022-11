Kunstmuseum Lindau präsentiert Werke von Andy Warhol

Andy Warhol, der „King of Pop Art“ steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung, die das Kunstmuseum Lindau im kommenden Jahr präsentiert.

Die Ausstellung wird von Mitte April bis Mitte Oktober 2023 in Lindau zu sehen sein.

"Mythos Natur"

Bereits im Jahr 2022 hatte das Lindauer Kunstmuseum im Rahmen der Sonderausstellung „Mythos Natur“ Werke von Andy Warhol gezeigt. Seine „Flowers“ sind Ikonen einer ganzen Epoche und als sie im vergangenen Jahr in Lindau zu sehen waren, wurden sie beim Publikum so begeistert aufgenommen, dass die Ausstellungsmacher entschieden, der Pop Art, die mit ihren farbenfrohen, teils plakativen Werken bei so vielen Menschen beliebt ist, eine ganze Ausstellung zu widmen.