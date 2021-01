Kunsthaus Bregenz verlängert Scheirl/Knebl-Ausstellung

Das seit dem 24. Dezember coronabedingt geschlossene Kunsthaus Bregenz (KUB) verlängert die laufende Ausstellung "Seasonal Greetings" des Kunstduos Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl um drei Wochen bis Ostermontag, den 5. April.

Außerdem ist ab Dienstag ein Vermittlungsfilm online, in dem die in Wien lebenden KünstlerInnen ihre persönlichen Ansichten zur aktuellen Ausstellung in Bregenz teilen. Das KUB ist nach derzeitigem Stand ab 9. Februar wieder geöffnet.