Kunst und Geschichte unter einem Dach: Angelika Kauffmann Museum in Schwarzenberg

Das Angelika Kauffmann Museum ist eine Hommage an das Werk und Leben der Künstlerin und ist in einem liebevoll restaurierten Bauernhaus in Schwarzenberg untergebracht.

Das Museum ehrt nicht nur das künstlerische Schaffen von Angelika Kauffmann (1741 – 1807), sondern gewährt mit dem Heimatmuseum auch Einblicke in die bäuerliche Wohnkultur vergangener Zeiten.