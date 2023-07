Kunst sehen, fühlen, erleben - plus Autogramm der Künstlerin

Anna Jermolaewa signiert am kommenden Montag die von ihr gestaltete VN-Seite.

Jermolaewa ist für ihr vielseitiges Werk in den Bereichen Malerei, Grafik, Neue Medien und Medienkunst bekannt. Sie wurde 1970 in Leningrad, Russland, geboren und lebt seit 1989 in Wien. Jermolaewa hat an renommierten Institutionen studiert und gelehrt, ihre Werke sind weltweit in bedeutenden Kunstsammlungen vertreten.

"Chernobyl Safari"

Das Kunsthaus Bregenz ist seit langem eng mit der Künstlerin verbunden. Mehrere ihrer Hauptwerke befinden sich in der Sammlung des Hauses. Drei Installationen werden von 15. Juli bis 29. Oktober 2023 im KUB Erdgeschoss präsentiert. Im KUB werden unter anderem Arbeiten aus der Serie "Chernobyl Safari" zu sehen sein, für die Jermolaewa zwischen 2014 und 2021 auf Foto- und Videosafari in der Sperrzone in Tschernobyl unterwegs war. Die Tiere, die nicht in ihre dort aufgestellten "Foto-" und "Videofallen" tappten, zeichnete sie anschließend. Einige der entstandenen Zeichnungen spielen auf Gerüchte über missgebildete "radioaktive" Kreaturen an. "Chernobyl Safari", eine Mischung aus Fantasie und Realität, zeigt ein Tierparadies in einem vom Menschen verlassenen Lebensraum - ein Paradies, das durch die russische Invasion im Februar 2022 zerstört und nach dem Abzug des russischen Militärs vermint zurückgelassen wurde. Das Sperrgebiet wurde zum Kriegsgebiet. Kürzlich gelang es Jermolaewa, Teile des im Februar und März 2022 aufgenommenen Bildmaterials zu rekonstruieren.