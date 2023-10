Kündigungswelle bei Nokia: 14.000 Mitarbeiter betroffen

Nokia plant einen massiven Stellenabbau: Der finnische Telekomausrüster will bis zu 14.000 Mitarbeiter entlassen, um Kosten zu sparen.

Nokia plant massive Kostensenkungen

Bis Ende 2026 will Konzernchef Pekka Lundmark zwischen 800 Mio. und 1,2 Mrd. Euro weniger ausgeben, um das Langfristziel einer operativen Marge von 14 Prozent zu schaffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo bei Helsinki mitteilte. Der Plan sieht Personalstreichungen von bis zu 15 Prozent vor.