Kultureller Impuls in bewegten Zeiten

Hörbranz. Musiknacht und eine konzertante Lesung stehen im Juli auf dem Programm.

In Zeiten von Corona nehmen Veranstaltungen nur eingeschränkt und etappenweise Fahrt auf. Dabei steht im Juli die Kultur in Hörbranz besonders im Fokus. So lädt der örtliche Kulturausschuss am Donnerstag, den 23. Juli zur Musiknacht (bei Schlechtwetter am 25. Juli). „Nachdem das Jahr mit unerwarteten Entwicklungen gestartet ist, haben wir heuer den Veranstaltungstermin bewusst vorverlegt“, erklärt Thomas Jochum vom Kulturausschuss. Die vierte Auflage startet ab 20 Uhr in fünf ortsansässigen Lokalen. Neben dem Gasthaus zum Bad Diezlings, dem Friends Pub, den Gaststätten Krone und Rose ist auch das Lokal s`Sannwald mit von der Partie. Die Gastronomen verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Feinheiten, während in jedem Lokal Livebands für Unterhaltung sorgen. Der eigens eingerichtete Shuttlebus befördert die Besucher kostenlos uns sicher durch die Nacht.