Kultur.LEBEN präsentiert: Alexander Swete an der Gitarre

Alexander Swete gehört zu den führenden Gitarristen Österreichs. Mit einem Abend voller virtuoser Gitarrenmusik ist der Musiker am Freitag, den 5. April, um 19.30 Uhr, im Rahmen von Kultur.LEBEN zu Gast in der Remise Bludenz. Auf seinem Konzertprogramm stehen unter anderem Werke von Isaac Albéniz, Niccolo Paganini, Joaquin Turina, Federico Moreno Torroba und Franz Schubert.

Nach dem Studium an der Wiener Musikhochschule bei Konrad Ragossnig sowie Erfolgen beim ARD-Wettbewerb in München und beim Internationalen Gitarrenwettbewerb in Havanna begann die internationale Karriere von Alexander Swete mit dem 1. Preis beim Gitarrenwettbewerb von Radio France in Paris, dem weltweit bedeutendsten Wettbewerb für Gitarre.

Seither führen ihn Konzertreisen durch die ganze Welt. Er spielte auf beinahe allen wichtigen Bühnen, wie etwa in der Carnegie Hall New York, der Royal Festival Hall London, beim Musikverein Wien und bei den Salzburger Festspielen. Sein äußerst umfangreiches Repertoire umfasst die Gitarren-Sololiteratur vom Barock bis zur Moderne, alle bedeutenden Konzerte für Gitarre und Orchester sowie ein breites Spektrum an Kammermusik in unterschiedlichsten Besetzungen. Er hat bereits u. a. mit Tabea Zimmermann, Daniel Sepec, Peter Schreier, Wolfgang Holzmair sowie Mitgliedern der Wiener Philharmoniker und Symphoniker zusammengearbeitet. Er ist Gründungsmitglied des Paganini Ensembles, mit dem er u. a. sämtliche 15 Quartette für Streichtrio & Gitarre eingespielt hat. Alexander Swete ist Professor für Konzertfach Gitarre an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.