Kultnacht 2023 im Leiblachtalsaal

Discofans und Nachtschwärmer feiern ausgelassene Tanz- und Partynacht in Hörbranz

Über einen vollen Leiblachtalsaal in Hörbranz mit begeisterten Besuchern konnten sich die Veranstalter der Disco-Schlager-Kultnacht 2023 freuen. Mit den Opal-Revival-Partys haben sie sich schon länger einen Namen gemacht, nun entwickelt sich auch die Kultnacht zum Publikumsmagnet. Am 01.04.2023 zelebrierten zahlreiche junge und junggebliebene Schlager- und Discofans gemeinsam die Kultnacht im Leiblachtalsaal. Zu den Hits der 70er, der 80er, zu Discofox-, zu deutschen und Italo-schlagern wurde zusammen getanzt, gefeiert und gelacht. Beim „The Wanderer“ war der ganze Saal in Bewegung. Die vielen Tänzerinnen und Tänzer konnten sich an der großen Bar mit coolen Drinks stärken, Kontakte pflegen oder neue Kontakte knüpfen. Klassisch rund, mit Discofox-schritten, frei improvisiert, paarweise, in Gruppen oder einzeln, man konnte sich nach Lust und Laune zu den bekannten Hits bewegen und die große Tanzfläche war durchgehend bestens gefüllt. Mit dem Soundmix des DJ wurden die Gäste mit auf eine Zeitreise durch die unvergesslichen Jahre der großen internationalen Musikgruppen und zu den bekannten deutschen Schlagern mitgenommen. Oft wurde nicht nur mitgesummt, sondern gleich mitgesungen. Bei bester Stimmung, mit den vielen motivierten und gleichgesinnten Tänzerinnen und Tänzern, mit alten und neuen Bekannten, bei angeregten Gesprächen und natürlich bei Disco-, Schlager- und Kulthits konnte die außergewöhnliche Nacht im Leiblachtalsaal in vollen Zügen genossen werden.