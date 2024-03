Kultgaststätte Ochsen Egg: Neues Café-Bistro „Treffegg“

Am Dienstag, 26.3.24, eröffnet im Erdgeschoss des Gasthaus Ochsen ein Café-Bistro unter neuer Führung. Das „Treffegg“ zeichnet sich durch sein familiäres Ambiente aus und heißt Gäste jeden Alters herzlich willkommen.

Die Öffnungszeiten erstrecken sich von 8:30 Uhr bis 20 Uhr, wobei an Sommerabenden und Wochenenden je nach Wetterlage und Gästenachfrage auch längere Öffnungszeiten möglich sind. Am Mittwoch wird ein Ruhetag eingelegt. Überraschende Kehrtwende beim Traditionsgasthaus

Noch Ende Jänner verkundete der damalige Pächter Sasa Telic die vorübergehende Schließung des Lokals, zumindest bis zum Sommer. Argumentiert wurde dies nach gutem Gästebetriebs zu Anfangs der Eröffnung mit Gästeschwund. Kritik am Personal seie laut geworden, unter anderem wegen fehlenden Deutschkenntnissen des Bedienpersonals. Änderungen, auch an den Öffnungszeiten, hätten aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Sasa Telic führt nun die “Linde” im Dorfzentrum von Alberschwende.

Umso überraschender nun der schnelle Pächterwechsel im neu benannten “Treffegg” in Egg. Miriam Pegoraro, eine 31-jährige Italienerin, Schulbildung in Deutschland abgeschlossen und Juan Manuel Taibi, ein Argentinien-Italiener, der 13 Jahre auf Mallorca und mehrere Wintersaisonen in Österreich gearbeitet hat betreiben nun die neue Lokalität.