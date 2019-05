Kulinarisches Tenniscamp am Wolfgangsee

In den Osterferien hat unser TC Hörbranz-Mitglied Karo Köstl ein Trainingslager am Wolfgangsee organisiert.

15 Mitglieder sowie einige Familienmitglieder waren mit von der Partie. Während unserem Aufenthalt mit vier Übernachtungen waren wir im 4*-Vitalhotel Wolfgangsee untergebracht. Von den Trainern der hoteleigenen Tennisschule wurden wir bestens betreut. An den drei Trainingstagen erhielten wir je 90 Minuten Unterricht in Gruppen in der Halle, daneben blieb genügend Zeit für freies Spielen auf den Außenplätzen, Ausflüge in die wunderbare Umgebung sowie Chillen im großzügigen Spa-Bereich oder am Außenpool – es herrschten ja bereits frühsommerliche Temperaturen. Auch das eine oder andere „Jässle“ wurde „geklopft“. Vom Küchenteam wurden wir abends immer nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Der Höhepunkt war ein sechsgängiges Galadinner mit erlesenen Köstlichkeiten. Unser aller herzlicher Dank gebührt Karo Köstl für die perfekte und reibungslose Organisation dieses tollen Events.