Kulinarische Köstlichkeiten, Unterhaltung vom Feinsten

Die dritte Station vom Zemm Session im GH Rankweiler Hof war wieder ein Publikumsmagnet.

RANKWEIL. Es ist schon zu einer Tradition geworden und aus dem Programm vom Rankweiler Sommer nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von der Veranstaltungsreihe Zemm Session. Die vier Wirtefamilien in den Rankweiler Traditionsgasthäuser vom Mohren, Rankweiler Hof, Hörnlingen und Schäfle machen seit einigen Jahren eine gemeinsame Sache. Diese Idee der vier Inhaber der vier Rankweiler Gasthäuser Marcel Herburger (Mohren), Roland Vith (Rankweiler Hof), Günter Hämmerle (Schäfle) und Dominic Mayer (Hörnlingen) wird von den vielen Gästen in Rankweil und im Raum Vorderland sehr gut angenommen und erfreut sich seit der Gründung größter Beliebtheit. „Wir wollen beste Kulinarik mit Livemusik und Gratiseintritt für einmal vereinen und nicht nur den treuen Besuchern bieten. Einfach unbeschwerte Stunden in dieser herausfordernden Zeit mit Freunden Genießen und sich Wohlfühlen. Dieser Veranstaltung gehört die Zukunft auf allen Linien“, sagt Rankweiler Hof Geschäftsführer Roland Vith stellvertretend für seine Kollegen. Nach den Stationen im GH Mohren und im GH Hörnlingen war auch die dritte Station von Zemm Session im wunderschönen Garten vom Rankweiler Hof ein Augenschmaus. Die Gäste kamen bei Köstlichkeiten vom Grill und bester Unterhaltung von der Band „Wurlitzer West“ voll auf ihre Kosten. Neben dem bewährten und eingespielten Personal in der Wirtschaft haben auch viele Verwandte und Bekannte vom Rankweiler Hof an diesem großen Event ehrenamtlich dazu beigetragen, dass es wieder ein einzigartiger Erfolg wird. Grill-Chef Ulli Bischoff mit Rankweiler Hof Mitarbeiterin Ebru haben im Rosengarten spezielle Spezialitäten vom Feinsten für die Gäste zubereitet. Abgeschlossen wir die vierwöchige Serie am Donnerstag 18. August im GH Schäfle.VN-TK