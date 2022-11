Kulinarik vom Feinsten, aber nun auch wieder Livemusik

Restaurant Marktplatz Rankweil bietet den vielen Gästen auch musikalische Live-Highlights.

RANKWEIL. Seit der Eröffnung vor zwölf Jahren gibt es im Restaurant Marktplatz Rankweil im Ortszentrum der Marktgemeinde Rankweil jeden ersten Donnerstag in den Monaten von April bis Oktober ein Livekonzert. Durch die Weltgesundheitskrise in den letzten zwei Jahren waren im Restaurant Marktplatz Rankweil keine musikalischen Events möglich. Nun hat das Lokal mit einem speziellen Ambiente und Atmosphäre der Tradition geschuldet Livekonzerte ab sofort wieder ins Programm aufgenommen. Bei vollem Haus hat nun die Band Sound In the City mit dem Rankweiler Profimusiker Ekki Breuss neben den kulinarischen Köstlichkeiten und diversen Getränken dem Publikum musikalische Highlights aus der Rock- und Popszene der Gegenwart und Vergangenheit geboten. „Wir wollen den Gästen und Besuchern künftig auch wieder Livemusik bieten. Die Gäste müssen sich bei uns besonders wohlfühlen und wir wollen ihnen nette Stunden garantieren“, sagt Restaurant Marktplatz Rankweil Geschäftsführer Simon Scherl. Die Livemusik hat laut Scherl im Restaurant Marktplatz einen ganz besonders großen Stellenwert. Am 1. Dezember spielen die bekannten Souljackers im Rankweiler Restaurant groß auf. Aktuell gibt es im Angebot: Specials Wild- und Kürbisgerichte und neue Kaffeevariationen Chai Latte Macchiato und Pumpkin Spice. Täglich ist das Restaurant Marktplatz Rankweil geöffnet mit Frühstück, Mittagsmenü und durchgehend warme Küche. VN-TK