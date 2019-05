Kulinarik mit Ausblick

Wiedereröffnung von „Tonis Luag Ahe“

Dünserberg. Das „Luag Ahe“ ist nicht nur der zentrale Treffpunkt der Gemeinde Dünserberg, es bietet auch für die Gäste von außerhalb eine traumhafte Aussicht über den gesamten Walgau. Umso mehr bemüht war man seitens der Gemeinde nach der Pensionierung der Vorpächterin, das Lokal möglichst schnell wieder mit Leben zu füllen. In Zusammenarbeit mit der Region Dreiklang konnte nun mit Toni Küng ein erfahrener Pächter gewonnen werden. „Das Lokal soll ein Treffpunkt für alle sein“, wie ein sichtlich stolzer Bürgermeister Walter Rauch im Zuge der Eröffnungsfeier betonte. Mit Pächter Küng, der im Übrigen kurzerhand auch gleich nach Dünserberg gezogen ist, verbindet man seine Walser Wurzeln, er stammt aus dem Großen Walsertal. Küng, der davor vielseitige Gastronomie Erfahrungen vorwiegend in der Schweiz sammeln konnte, setzt in seinem Konzept auf die Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern und Landwirten. So sollen regionale und saisonale Köstlichkeiten auf dem Teller landen. Ein ab Mitte Mai geplantes Bergfrühstück soll die kleine ausgewählte Karte abrunden.