Kühles und wechselhaftes Wetter: Regen, Wolken und gelegentliche Sonne

In den kommenden Tagen erwartet Vorarlberg ein eher kühles und unbeständiges Wetter.

Der Donnerstag wird von Tiefdruckeinfluss geprägt, was zu anhaltendem Regen und einer steigenden Schneefallgrenze führt. Am Freitag zeigt sich die Sonne zeitweise, während die Temperaturen nur langsam steigen. Der Samstag bringt einen Mix aus Wolken und Sonne, bevor am Sonntag das nächste Tief für dichtere Wolken und häufigere Regenschauer sorgt. Die Temperaturen bleiben durchweg unterdurchschnittlich für die Jahreszeit.