Kühle Temperaturen und Schneeflocken: Vorarlberg im winterlichen Kleid

Vorarlberg präsentiert sich diese Woche mit einem Mix aus Regen, Schnee und Sonnenschein. Die Temperaturen zeigen sich dabei von winterlich kalt bis mild.

Der Dienstag in Vorarlberg startet mit dichten Wolken, aus denen es regnet und ab etwa 800 Meter schneit. Besonders im Bregenzerwald und am Arlberg ist mit teils anhaltendem und kräftigem Schneefall zu rechnen. Im Laufe des Tages strömt langsam kältere Luft ein, wodurch die Schneefallgrenze bis nachmittags ins Rheintal sinkt. Zusätzlich kommt ein böiger, kalter Nordwestwind auf. Die Temperaturen ändern sich kaum und pendeln zwischen 0 und +5 Grad.

Sonniger, aber kalter Mittwoch

Am Mittwoch ziehen die Restwolken rasch ab und machen Platz für überwiegenden Sonnenschein. Am Nachmittag erscheinen jedoch höhere Wolken aus dem Süden am Himmel. Trotz der Sonne bleibt es kalt mit Tiefstwerten zwischen -7 bis -2 Grad und Höchstwerten von 0 bis 4 Grad.