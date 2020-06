Kürzungen kontraproduktiv: Armutskonferenz schreibt offenen Brief an Regierung

Ein offener Brief der Vorarlberger Armutskonferenz hinterfragt die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit von Sparmaßnahmen.

"Wie uns die Landesregierung die wirtschaftliche Erholung ersparen will" - unter diesem Motto stand am Montagvormittag eine Pressekonferenz der Vorarlberger Armutskonferenz. Diese äußert Kritik am Vorgehen der Landesregierung in der derzeitigen Coronasituation. Am 15. Juni wurde daher von der Armutskonferenz ein offener Brief an Landesrätin Rüscher, Landesrätin Wiesflecker und Landeshauptmann Wallner versandt. Grund dafür sind die vom Land angekündigten Kürzungen im Gesundheits- und Sozialwesen, Nulllohnrunden sowie weitere Ausgabenkürzungen wie z.B. der Aufschub von Bauprojekten. Solche Kürzungen seien in der aktuellen Wirtschaftskrise "völlig kontraproduktiv" und angesichts historisch niedriger Kreditzinsen nicht argumentierbar.