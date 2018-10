Kürzung der Familienbeihilfe: SPÖ greift ÖVP an, ÖVP kontert

SPÖ-Behindertensprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger bezieht in Sachen Familienbeihilfe für Menschen mit Behinderung Position und kritisiert die Bundesregierung. Die Ländle-ÖVP wehrt sich gegen die Vorwürfe.

“Es ist unglaublich, was sich hier gerade abspielt. Familien mit behinderten Kindern sind im besonderen Maße auf Unterstützung angewiesen. Es ist eine Schande, dass die schwarz-blaue Bundesregierung bei ihnen streicht und kürzt. Leider entspricht das ganz der bisherigen Logik von Schwarz-Blau: Bei jenen Menschen zum Angriff blasen, die sich am wenigsten dagegen wehren können”, so Sprickler-Falschlunger.

Kritik an Bitschi

Kritik ernten auch ÖVP und FPÖ in Vorarlberg. Gabi Sprickler-Falschlunger: “ÖVP und FPÖ bekennen sich in Sonntagsreden besonders gerne zu den Vorarlberger Familien. Welchen Wert diese schönen Worte haben, sieht man jetzt: Keinen. Null.” Vor allem bei der FPÖ sei zu bemerken, dass man sich in keinem Fall mit Bundesparteichef Heinz Christian Strache anlegen will. “Als die FPÖ noch nicht in der Bundesregierung war, hat der Vorarlberger FPÖ-Chef Christof Bitschi so ziemlich alles kritisiert, was in Wien passiert ist. Heute meldet er sich nur noch, wenn es irgendetwas ganz überschwänglich zu loben gilt. Bei kritischen Dingen meldet er sich vollkommen ab und ist nicht mehr vorhanden.”