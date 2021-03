Künstliche Intelligenz im Fokus

Die Klasse 6bn vom Borg Egg absolvierte IT-Zertifikat für Künstliche Intelligenz.

Schwerpunkte der Ausbildung in Egg waren ein Bootcamp in der Programmiersprache Python, eine ethisch-kritische Betrachtungsweise der polarisierenden Thematik „Künstliche Intelligenz“, die Entwicklung eines einfachen Chatbots und das Prototyping einer programmierten Lösung zur KI-unterstützten Erkennung von handgeschriebenen Ziffern. Bemerkenswert an der erfolgreichen Ausbildung am Borg Egg war die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler große Teile der Schulung in der Lockdown-Phase im Eigenstudium erarbeiten mussten.