Künstlertreff „Open Studio Day“ heuer auch in Lochau und Hörbranz

Lochau/Hörbranz. Neun Bodensee-Gemeinden haben im Rahmen des grenzübergreifenden „Open Studio Day“ zum Dialog mit Künstlern eingeladen. Federführend Bregenz und Lindau, erstmals mit dabei in diesem Jahr die Gemeinden Lochau und Hörbranz.

Rund 60 Ateliers, Werkstätten, Ausstellungsräume und Galerien öffneten am „Open Studio Day“ ihre Pforten für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die mit Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt kommen wollten. Die Veranstaltung präsentierte Kreative aus den Bereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Fotografie und bot eine willkommene Plattform für die kulturelle Vielfalt der Region.

In den Leiblachtalgemeinden Lochau und Hörbranz präsentierten sich an diesem besonderen Tag gleich sechs namhafte Künstler, luden in ihre Ateliers, zeigten ihre Werke und ließen sich gerne bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

Mit dabei in Lochau waren Ulli Knall (Kunst und Keramik), Uwe Jäntsch (Ausstellung in der Kapelle im Flühlen am Pfänderhang) sowie Mercedes und Franziska Welte (Studio Nonos/Ausstellung im Barocksaal des Ansitzes Wellenstein). In Hörbranz luden Richard Bösch (Atelier/Wohnraum), Christoph Lissy (Bildhauerei/Malerei) und Hans Sturn (Grafik und Malerei) in ihre Werkstätten.