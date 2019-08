Sandra gewinnt mit Ländlepunkte und Transgourmet Schwarzach einen Kühlschrank mit KELI Durstlöscher für den TC Lustenau.

"Bin eh immer am Handy - also warum nicht gleich Ländlepunkte sammeln und davon profitieren. Es gibt auf VOL.AT immer tolle Gewinnspiele. Der Kühlschrank passt perfekt für die kommenden TC Lustenau Tennis Jugendmeisterschaften." Die fruchtigen Limonaden waren in den 70er und 80er Jahren schnell Kult in Österreich. Ein durch und durch österreichisches Produkt, das ausschließlich im Gastronomiegroßhandel bei Transgourmet Österreich erhältlich ist.