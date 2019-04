Küchentrend – dunkle Töne und raffinierte Beleuchtung

Die neuen Oberflächentrends in der Küche sind in Metallic und Matt, aber vor allem edel. Metallictöne wie Gold, Industrie- oder Edelstahl liegen voll im Trend. Die schimmernden Töne kommen in allen Küchenelementen zum Einsatz und die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig.

Ein weiteres Augenmerk liegt auch auf einem modernen Lichtkonzept. So wird die indirekte Beleuchtung in der Küche, die von den Möbeln selbst herkommt, immer beliebter. Mit angenehmem Licht werden gezielt Akzente gesetzt und tragen so zu einer Wohlfühl-Atmosphäre bei. Ausgeklügelte Systeme lassen ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit zu und so bleiben keine Wünsche unerfüllt. Komfortable Auszüge, schöne Regal- und Schranklösungen mit integriertem Beleuchtungskonzept bieten perfekte Lichtverhältnisse und optimalen Stauraum. Dabei wachsen Küchen- und Wohnelemente weiter zusammen und die verwendeten hochwertigen Materialien verwandeln Ihre Küche in einen kreativen Ort zum Kochen, Wohnen und Genießen. Die individuellen Lösungen werden den höchsten Ansprüchen an Design und Funktion gerecht und machen Ihre Küche zum Ausgangspunkt für unvergessliche Momente mit Ihrer Familie und Freunden.