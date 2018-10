Vernetzung von Tourismus, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und Landwirtschaft im Vorderwald.

Doren. Bregenzerwald und Käse sind untrennbar verbunden und als Spezialitäten von Wien bis Berlin gefragt. Höchste Qualität kann die Region auch bei Fleischspezialitäten bieten. Unter dem Motto „Küche trifft Landwirtschaft“ findet am Mittwoch, 7. November eine Veranstaltung mit dem Ziel statt, Tourismus, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und Landwirtschaft zu vernetzen und die kulinarische Vielfalt des Vorderwalds in Speisekarten und auf den Tellern sichtbar zu machen. Und der Blick auf die wunderschöne Landschaft beim Verspeisen der Köstlichkeiten erhöht ohne Zweifel den Genuss.

Das Programm startet um 14 Uhr bei der Metzgerei Moosmann Fleischveredelung in Doren mit einem Aperitif und kleinen Imbiss. Angelika Stöckler und Alexander Kowarc begrüßen und erläutern den Ablauf der Veranstaltung. Anschließend informiert Rainer Moosmann von der Naturpark-Partner Metzgerei über die Abläufe von der Anlieferung bis zur Verarbeitung der Tiere. Danach sind die Besucher zu einem Rundgang durch die Metzgerei eingeladen. Um 15.30 Uhr wird in Krumbach der Hirschbühl Hof besucht. Neben einer Hofführung geben Stephan und Andrea Hirschbühl interessante Einblicke in die Aufzucht und Fleischverarbeitung ihrer Dexterrinder. Zum Abschluss wird um 16.30 Uhr im Seminarhotel Krone Langenegg in Langenegg über Fleischveredelung und das Naturpark Vollmilchkalb informiert. Bei regionalen Schmankerln serviert von Manfred Nussbaumer und seinem Team sind alle Teilnehmer zu Diskussion und Vernetzung eingeladen.