Küche traf Landwirtschaft

Riesiges Interesse von Vorderwälder und Allgäuer Betrieben an Vernetzung von Gastronomie und Landwirtschaft.

Doren/Krumbach/Langenegg. 50 Personen aus Landwirtschaft, Gastronomie und Politik folgten der Einladung von MEHRWERT FÜR ALLE, Naturpark Nagelfluhkette und Energieregion Vorderwald, um sich bei einer Exkursion zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Besichtigungsprogramm führte zur Naturpark-Partner Metzgerei und Fleischveredelung Moosmann in Doren, sowie zum Hirschbühlhof in Krumbach, auf dem Stephan und Andrea Hirschbühl Dexterrinder zur Fleischgewinnung aufziehen. Im Seminarhotel Krone in Langenegg traf sich die Gruppe zum moderierten Austausch und stärkte sich mit von Manfred Nussbaumer (Krone) und Alexander Kowarc (MEHWERT) modern interpretierten regionalen und traditionellen Köstlichkeiten.