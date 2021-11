KSV Götzis gewinnt das Derby gegen den KSK Klaus

Klarer Prestigeerfolg der Götzner mit sieben Zählern Vorsprung. Klaus braucht in Hörbranz nun ein Erfolg um auf Platz zwei zu kommen.

GÖTZIS. Normalerweise pilgern zum Duell der beiden Ringerhochburgen Vorarlbergs zwischen dem KSV Götzis und KSK Klaus mindestens 500 bis zu 800 Zuschauern in die Halle. Aufgrund der Bestimmungen von der Landesregierung war diesmal bei Aufeinandertreffen in der Götzner Hauptschulturnhalle alles völlig anders. Im prestigeträchtigen Ländlederby mussten die rund zweihundert Anhänger von beiden Ringerstaffeln mit Maske auf der Tribüne das spannungsgeladene Derby beobachten und ein Ausschank der Gastronomie seitens des Veranstalters KSV Götzis war nicht zugelassen. Die Ringerbundesliga, insbesondere der Verein KSV Götzis und der KSK Klaus erleben ganz harte Zeiten. Im Vorjahr stand wegen der Corona-Pandemie der Mattensport auf nationaler Ebene komplett still und heuer wird es wohl keine zwei Finalkämpfe der stärksten Vereine Anfang Dezember geben. Ohne Publikum fehlen den beiden Finalisten die Einnahmen. Mit AC Wals steht der erste Finalteilnehmer erwartungsgemäß fest. Der KSV Götzis feierte gegen Klaus einen doch etwas überraschenden 32:25-Heimsieg und ist nun Dritter in der Tabelle. Ohne den verletzten Schwergewichtler Johannes Ludescher stand Klaus von Beginn weg auf verlorenem Posten. Schon im griechisch-römischen Stil gab es von Götzis fünf der sieben Klassensiege. Im besten Kampf des Abends der beiden Brüder Peter Nagy und Mihaly Nagy aus Ungarn setzte sich Letzterer mit 3:1-Punkten durch. Jetzt braucht Klaus in Hörbranz am nächsten Samstag ein Derbyerfolg um noch auf den zweiten Tabellenplatz vorzurücken. Die Leiblachtaler siegte in der Hinrunde in der Winzergemeinde sensationell mit 34:22-Punkten. In den letzten sieben Jahren stand KSK Klaus sechs Mal im großen Finale gegen Rekordchampion Wals. Der letzte Bundesliga Mannschaftsmeistertitel für Klaus liegt schon fünf Saisonen zurück. VN-TK